(Di domenica 21 maggio 2023) Argini rotti e muri di sabbia per far defluire l’acqua nei campi e tenere al riparo i tesori bizantini. “Aiutateci a spalare il fango prima che la crosta si secchi”. Cade elicottero dei soccorsi, quattro feriti

La resistenza di Ravenna: le campagne sacrificate per salvare la città-gioiello la Repubblica

"Chi è nato qui sa che l'acqua, dalle montagne dell'interno, prima o poi prende la strada del mare. Se in due giorni piove come in sette mesi, è chiaro che il Ravvenate e la Bassa Romagna devono prepa ...La forza di una comunità. Dietro una tragedia spaventosa ci sono paesi e ricordi e il senso più profondo di quella resistenza tenace che testimonia l’orgoglio, la forza e la dignità di un popolo ...