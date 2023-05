La post-democrazia dell’Aiuto. Scrive Pellicciari

Leggi su formiche

(Di domenica 21 maggio 2023) Secondo l’Alto Commissario per i Diritti Umani dell’Onu, le vittime civili nei primi 14 mesi di guerra in Ucraina sono state quasi 23.000 (circa 8.500 morti e 14.300 feriti). L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato più di 112.000 morti di Covid-19 ucraini, in gran parte per la scarsa copertura vaccinale della popolazione. Quantificare la portata di morte di una catastrofe non solo è triste, ma anche impossibile e questi numeri sono di certo imprecisi: (probabilmente) sovrastimano le vittime della pandemia, (sicuramente) sottostimano quelle di guerra. Tuttavia, rimandano ad un altro aspetto incontrovertibile. Nel 2021, davanti alle urgenti richieste di Kiev all’Occidente di dosi di vaccino, restarono immobili gli stessi Donatori Occidentali che meno di un anno dopo si sarebbero precipitati ad aiutare il Paese dopo l’invasione russa. Si potrebbe ribattere che l’aiuto dei ...