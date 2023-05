(Di domenica 21 maggio 2023) Che la situazione in Emilia Romagna sia drammatica è evidente a tutti, da giorni. Ognuno di noi, oltre alle immagini della tv e dei social, ha di sicuro un amico, qualcuno che vive da quelle parti e che racconta una cosa mai nemmeno sognata nel peggiore incubo. Ed è in questo dramma che oggi Giorgia Meloni è volata, direttamente dal Giappone, dal vertice del G7, abbandonato prima del termine dei lavori (oggi era il grande giorno dedicato a Zelensky, tanto per dire…) perché la situazione meritava la presenza sul posto del capo dell’esecutivo. Arrivo e sopralluoghi tenuti segreti, soprattutto ai giornalisti, a telecamere ed obiettivi. «Non servono» ha commentato il sindaco di Ravenna. Ecco, non c’era nemmeno bisogno di dirlo dato che la premier aveva già deciso di muoversi lontano dai flash, proprio per evitare accuse e polemiche di strumentalizzazione ...

La politica dei fatti e quella delle passerelle Panorama

