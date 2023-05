La Panda di Spalletti versione scudetto

Una grande sorpresa per Luciano. L'artista \''Raffo Art\'' ha dipinto ladel tecnico del Napoli con una celebre frase ...1 Lucianofa sempre discutere, ed è sempre in prima pagina. Per lo scudetto, per la stagione ... E ora anche per la sua, che dopo il caso di un anno fa ora torna di nuovo protagonista. E' ...Arriva la macchina personalizzata di Luciano. Il tecnico azzurro è stato immortalato mentre è alla guida della sua Fiat, "abbellita" in una maniera ...

Spalletti fa dipingere la Panda per lo scudetto: la foto è clamorosa! Corriere dello Sport

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida casalinga contro l’Inter. Kvara e Osimhen titolari: sono al top "Lo ...L'ultimo regalo per lo scudetto lo scarta Luciano Spalletti. La sorpresa per l'allenatore azzurro è la sua Panda personalizzata dal writer Raffò Art: sulla ...