La Nasa affida a Bezos lo sviluppo di un secondo lander lunare

(Di domenica 21 maggio 2023) Dopo la Starship di Space X la, l'agenzia spaziale americana, ha annunciato di averto alla compagnia spaziale privata Blue Origin che fa capo al miliardario Jeff, patron di Amazon, il contratto per proseguire nellodi un, il "Blue Moon" che servirà per trasportare sulla Luna gli astronauti del programma Artemis a partire - se tutto andrà bene - dalla missione Artemis V, prevista per il 2029. Il team guidato da Blue Origin - che comprende Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic e Honeybee Robotics -investirà oltre 7 miliardi nel progetto.Il veicolo "sostenibile", con combustibile a idrogeno e ossigeno liquidi (LOX-LH2), scelto dallae costruito dalla Blue Origin dovrà fare la spola tra la ...

Questa scelta dellaarriva dopo quella della Starship della SpaceX di Elon Musk nel 2021 e che ora è in fase di test non senza qualche "normale" difficoltà iniziale ma con continui e ...Le principali lune di Saturno -Da Saturno nel frattempo arrivano nuove scoperte grazie ancora ... Per prima cosa ci siagli anelli del pianeta. I trilioni di particelle che li compongono ...... artista digitale e attivista, ci è venuto in mente di cercare anche il sito della: ebbene,.gov è staccato di 100 posizioni. La battuta è sorta spontanea: per sapere del cielo C4 si...

Spazio, la Nasa affida a Bezos lo sviluppo di un secondo lander

