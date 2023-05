La Moldavia chiede l' adesione all' Ue | Dobbiamo proteggerci dalla Russia

(Di domenica 21 maggio 2023) In migliaia in piazza a Chisinau per la manifestazione "Moldova europea", mentre in altre città si protesta perre un referendum

... cheun 'cambiamento considerevole' nella governance, se l'UE dovesse passare da 27 Stati ... l'UE ha concesso all'Ucraina e allalo status di Paese candidato - una mossa geopolitica ...... Voyager - Promise Belgio: Gustaph - Because Of You Armenia: Brunette - Future Lover: ... 'Quale artista italiano consiglieresti per l'Eurovision',qualche giornalista straniero come a ..."Quale artista italiano consiglieresti per l'Eurovision",qualche giornalista straniero ... Voyager - Promise Belgio: Gustaph - Because Of You Armenia: Brunette - Future Lover: ...

In 75mila per chiedere l'adesione della Moldavia all'Ue: "Dobbiamo ... ilGiornale.it

Migliaia di persone stanno manifestando a Chisinau, capitale della Moldavia, per chiedere l'adesione all'Unione europea. Oltre 75 mila moldavi, secondo le stime dichiarate, sarebbero scesi in piazza ...70 mila in piazza, presente la presidente Sandu con Metsola. Decine di migliaia di persone hanno manifestato a Chisinau in Moldavia per l’adesione del paese all’Unione europea. In Moldavia i partiti d ...