La Juventus vuole chiedere lo spostamento della penalizzazione alla prossima stagione La Stampa

(Di domenica 21 maggio 2023) Su La, Gianluca Oddenino illustra la nuova strategiaper non perdere le coppe quest’anno: i legali bianconeri potrebberolo. Domani, a poche ore dall’importantissima partita contro l’Empoli, lavedrà riscritta ancora una volta la sua classifica. Si attende la sentenzacorte d’appello federale sul caso plusvalenze. Un verdetto che potrebbe arrivare, scrive il quotidiano torinese, a pochi minuti dal fischio di inizio del posticipo di campionato o addirittura a partita in corso. L’ipotesi di uno sconto è concreta, scrive La, ma se i punti di ...

... ora pensiamo alla. Noi vogliamo essere competitivi sia in Italia che in Europa , quest'... anche perché mercoledì c'è la finale di Coppa Italia e I nzaghitenere tutti sulla corda , ...Si sofferma sui destini di Napoli ePaolo De Paola nel suo editoriale per Sportitalia.com. Questi i passaggi principali partendo dalla lite tra Spalletti e il suo presidente... le due romane, il Milan e l'Inter per l'appunto, c'è il solito affanno di chi non... giorno riservato all'ultima parola della commissione di appello federale sullae il caso delle ...

Plusvalenze, la Juventus vuole coerenza: si punta sulla proporzionalità Tuttosport

Chirico sbotta: “Juve trattata come ‘ndragheta, peggio di Matteo Messina Denaro” CorSport – Napoli: suggestione Nagelsmann per il dopo Spalletti Napoli-Inter: le probabili formazioni, Kvaratskhelia ...Non si decide tutto oggi, ma quasi. La sfida di questa sera contro l'Udinese può rappresentare per la Lazio l'occasione di portarsi a meno di un passo dal traguardo Champions ...