(Di domenica 21 maggio 2023) Fuori dalla stazione dei treni di Salonicco due manifesti di Syriza e uno del partito comunista Kke ricordano timidamente l’approssimarsi delle elezioni politiche. È qui che la sera del 28 first appeared on il manifesto.

Quando l'ape sentinella trova i fiori o un albero di acacianell'arnia inizia una danza a ...aggiunto delle api inseriti nelle formule dei cosmetici provengono da apicoltori di tutta la, ...... Corea, Francia, Regno Unito, Marocco,, Spagna, Svizzera e nuovamente Italia nel pieno dell'... Piano City Milano 2023 Piano City, dopo la pandemia covid,in presenza con un calendario ...Sapori Pro Loco, due weekend tra gusto e tradizioni L'inaugurazione e l'apertura. Si parte ... UN VIAGGIO INSOLITO TRA ITALIA, SLOVENIA, CROAZIA, MONTENEGRO, ALBANIA,E CIPRO" di Giovanni ...

La Grecia torna alle urne, ma rischia il binario morto Il Manifesto

Grecia alle urne domani per le elezioni parlamentari ... La partita è aperta: questa tornata di elezioni sembra infatti essere una prova generale prima di un nuovo turno di votazioni attese ...Schivato il “junk” di Moody’s: ai BTP e in generale all’Italia di Giorgia Meloni è andata per ora più che bene.L’agenzia di rating ha deciso di non aggiornare il rating sul debito italiano, al momento ...