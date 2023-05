(Di domenica 21 maggio 2023) Urne aperte inper le elezioni politiche. Sono quasi 10 milioni i cittadini chiamate alle urne per scegliere il nuovo governo. Gli ultimi sondaggi danno in testa il premier uscente Kyriakos ...

Urne aperte inper le elezioni politiche. Sono quasi 10 milioni i cittadini chiamate alle urne per scegliere il nuovo governo. Gli ultimi sondaggi danno in testa il premier uscente Kyriakos Mitsotakis, a capo ...Ecco perché La rabbia di Atene ferita: "Questo Paese distrutto dai tagli della troika" Elezioni in, il segretario del Ppe Thanasis Bakolas: "Mitsotakis sarà riconfermato e i mercati daranno ...ATENE - Lava alma nessuno pensa che la prossima settimana ci sarà un nuovo governo . La legge elettorale proporzionale e il bipolarismo "strutturale" come lo definisce Thanasis Bakolas, il ...

La Grecia al voto, centrodestra favorito ma opposizione spera Agenzia ANSA

