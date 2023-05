‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini | “Frigo mi ricorda Basso Roglic favorito | Almeida migliorato in salita”

Leggi su oasport

(Di domenica 21 maggio 2023) A SORPRESA NON HA VINTO BEN HEALY Ha perso perché è un po’ in calo rispetto a Fossombrone, anche se comunque è andato forte, fortissimo. È stato un peccato per: avrebbe vinto se Healy non avesse risposto subito al suo contropiede. Ha fatto tutto in maniera perfetta, gli è mancata un po’ di fortuna, se la meritava la vittoria, ha fatto una bella corsa. Il finale è stato entusiasmante.FA BEN SPERARE È stato molto bravo, non si è mai arreso. Assomiglia a un Ivanprima maniera. Se ha avuto le energie per fare quello che ha fatto, significa che il recupero ce l’ha. È un ragazzo giovane che deve maturare, sappiamo che i nostri italiani hanno bisogno di più tempo. LA GRAN BRETAGNA SI È FATTA SCAPPARE BEN HEALY Ben Healy ha fatto uno scatto molto bello, è tutto da scoprire vista l’età, però può ...