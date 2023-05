La deviazione dell’acqua per salvare anche Ravenna | l’inversione del canale Emiliano Romagnolo mai tentata prima

Leggi su open.online

(Di domenica 21 maggio 2023) Un’impresa mai. Un’inversione di marcia che sembrava impossibile e invece ha contribuito a limitare i danniche sommerge la Romagna e la sua città principale:. In condizioni normali il(Cer) pesca l’acqua del Po e la devia parallelamente alla via Emilia verso Sud Est, attraversando le campagne e le terre industriali del Bolognese, del Forlivese e delte che ne fanno uso per l’irrigazione e per placare la sete delle fabbriche che altrimenti resterebbero a bocca asciutta a causa della portata irregolare dei brevi fiumi romagnoli. Negli ultimi giorni, però, il flusso dell’opera idraulica costruita a partire dagli anni Cinquanta si è gonfiato sempre di più, rischiando di andare oltre la ...