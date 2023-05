La benedizione del basilico | ecco cosa faccio per non far morire la mia piantina

Leggi su donnaup

(Di domenica 21 maggio 2023) Poter godere di unadiè una, non possiamo farla nostra! Il nome di quest’erba aromatica per noi così comune e familiare deriva in realtà da un altisonante termine greco, ????????. Basileus, che significa RE. In effetti regna sulla tavola mediterranea come un sovrano amatissimo e onorato. Trasforma i nostri piatti in capolavori con il suo profumo invitante e inebriante: i primi si arricchiscono di gusto, ma si sposa bene con qualsiasi pietanza, tanto da aver conquistato anche nei dessert, come ad esempio sul ricercatissimo gelato al limone. Mantenerlo sano e rigoglioso sarebbe un obbligo, quasi morale, ma non è così facile! Una volta a casa, pare quasi patire, fino ad ingiallire o ingrigire. Una sofferenza per lui e per noi che assistiamo impotenti al suo ...