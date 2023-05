Kvara nel tridente con Osimhen e Elmas per Napoli-Inter Mario Rui torna in panchina CorSport

(Di domenica 21 maggio 2023)ce la fa. Ieri si è allenato con i compagni e oggi sarà in campo da titolare, nel, contro l’, al Maradona. Lo scrive il Corriere dello Sport.sarà neldi attacco coneda destra. Se invece il georgiano dovesse accusare ancora qualche fastidio,si sposterebbe a sinistra e Politano si inserirebbe a destra. Il quotidiano sportivo scrive: “Allarme rientrato e via: oggi con l’dovrebbe partire dal primo minuto nelcone con, candidato a occupare la casella destra”. “Ieri, dicevamo,ha lavorato con i compagni: ha provato e ha capito che ce l’avrebbe fatta a reggere. E così Spalletti ...

saràtridente di attacco con Osimhen ed Elmas a destra. Se invece il georgiano dovesse accusare ancora qualche fastidio, Elmas si sposterebbe a sinistra e Politano si inserirebbe a destra. ...Sforzandosi non pocotrovare un senso alle parole di Spalletti ieri in conferenza, forse ... Spalletti attende un altro scatto di orgoglio dalla squadra (che ha recuperato), da consegnare a ......e, ma la squadra ha vinto anche quando non c'erano. Per mettere tutti questi punti davanti agli altri ha lavorato bene, come la società, io sono stato messo nelle condizioni migliori efare ...

Napoli, Kvara sì o Kvara no Spalletti affronta l'Inter al massimo ... Calciomercato.com

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Luciano Spalletti dovrebbe mandare in campo i titolarissimi nella sfida di questo pomeriggio con l'Inter al Maradona ...