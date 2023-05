Kiev | Teniamo piccola parte di Bakhmut ma avanziamo ai lati | Zelensky | Grati agli Usa per decisione sugli F - 16

21 mag 13:11 Missione in Ucraina per il cardinal Zuppi 21 mag 13:06 Dal G7 sostegno all'Ucraina per la pace 21 mag 11:47 Zelensky propone un summit sulla formula di pace dia luglio Il ...No alla transizione, no all'aumento del debito e no alle armi a: così l'ultradestra è rinata ... E quindi, vista la situazione,i piedi per terra e andiamo avanti con la transizione ...E precisa: 'gli Himars liin strutture antiatomiche dell' Unione Sovietica , nessuno è stato distrutto'. Il testo dell'appello è questo: 'Soldato russo, mi chiamo capitano HIMARS e mantengo ...

Bombardamenti su Zaporizhzhia. Mosca: "Presa Bakhmut". Zelensky: "Bakhmut non è occupata dai russi" - L' esercito di Kiev non esclude il ritiro da Bakhmut: “Varie opzioni sono possibili, la decisione spetta solo al comando” - L' esercito di Kiev non esclude il RaiNews

La guerra in Ucraina giunge al giorno 452. In Giappone il G7 si è concluso con la "ferma assistenza" all'Ucraina per ripristinare l'ordine internazionale. E Macron sottolinea: "Presenza Zelensky al G7 ...Zuppi sarà l’inviato vaticano per la mediazione. Sì di Biden agli F-16. Mosca: «Per l’Occidente rischi colossali». Zelensky a Meloni: «Migliorare nostra ...