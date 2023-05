Kaspersky estende il raggio d’azione della sua campagna APT

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 21 maggio 2023)è un’azienda mondiale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le sue competenze nel settore vengono mutate in soluzioni e metodi innovativi al servizio delle aziende e degli utenti in tutto il mondo. Proprio per questo motivo ha segnalato una nuovaAPT nell’area russo-ucraino. Taleutilizza degli impianti efficienti come L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: NATO, agli alleati: dichiarare Guerra ai pirati informatici Microsoft: intelligenza artificiale per il prossimo antivirus Crittografia: Trump sta valutando la messa al bando Facebook novità moda: anche il social diventa fashion Qualcomm e MediaTek: privacy utenti a rischio hacker?rileva l’eccessiva fiducia dei ...