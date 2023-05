Juventus | numerose assenze tra infortuni e squalifiche | la possibile formazione contro l’Empoli

Leggi su sportface

(Di domenica 21 maggio 2023) Massimiliano Allegri ha annunciato in conferenza stampa che non ci saranno problemi diin vista della sfida di Empoli, nonostante le diverse. In difesa potrebbero trovare spazio Rugani e Alex Sandro, mentre sulla corsia destra dovrebbe essere il giovane Barbieri a essere schierato da titolare. In mezzo al campo, visto l’o di Fagioli, sarà sicuramente Locatelli a prendere il posto, per lasciar spazio in mezzo a Paredes. “Rabiot era un po’ malconcio”, ha detto Allegri, aprendo le porte a Miretti. A sinistra dovrebbe tornare titolare Kostic, mentre in attacco possibilità per Milik e Kean. SportFace.