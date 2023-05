Gli uomini di Simone Inzaghi sono terzi, a - 3 dallae a +1 dalla Lazio, a quota 66 ...Il georgiano non inquadra lo specchio della porta 25' concluisone del neo entrata Raspadori!...... contro'altra avversaria conta così tante gare senza reti segnate nella competizione dal ... dopo la Roma (nel 2003/04 e nel 2013/14), il Milan (nel 2010/11) e la(nel 2011/12, nel 2013/......d'orgoglio per cui bisogna sempre essere sul pezzo senza mai sottovalutare gli avversari in... I rossoneri devono puntare ad andare in Champions indipendentemente dall'esclusione della...

Juventus, nessun diffidato tra i bianconeri in vista del Milan | News Pianeta Milan

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, presente a Sky Calcio Club, ha dato le ultime sulle indiscrezioni che vorrebbero Cristiano Giuntoli verso la Juventus. Ecco quanto sintetizzato ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...