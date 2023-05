Stagione sfortunata per Paul Pogba che ha saltato gran parte dell'anno per dei problemi fisici. Il primo riscontrato già nel ritiro pre campionato negli Stati Uniti, il secondo dopo appena 20 minuti ...E così sui social è arrivato lodella figlia di Ancelotti che non ha usato mezzi termini: '... a partire da quella finalissima con ladel 2003 che il Milan vinse ai rigori: 'Ho la fortuna di ...... conoscendo il tipo, non è frutto di unoa caldo, bensì meditato da tempo, forse addirittura ... La situazione di classifica è tutt'altro che rosea, ma la probabile penalizzazione dellalascia ...

Juve, sfogo Pogba: "E' stato un anno complicato". Poi svela il futuro Corriere dello Sport

Il primo riscontrato già nel ritiro pre campionato negli Stati Uniti, il secondo dopo appena 20 minuti dal suo ritorno da titolare con la Juventus (le sue condizioni). Il francese ha rotto il silenzio ...Dopo lo sfogo di Szczesny post Siviglia, Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha analizzato le parole del portiere polacco. SZCZESNY HA DETTO CHE C’E’ STATO UN ATTEGGIAMENTO REMISSIVO COL ...