(Di domenica 21 maggio 2023) Paultorna a parlare. Lo fa attraverso un post su Instagram, a qualche giorno dal nuovo infortunio patito dopo il rientro in campo con...

Le parole di Paul, centrocampista della Juventus, al termine della sua prima stagione dopo il ritorno Paulha parlato della sua stagione con la Juventus attraverso il proprio profilo Instagram. ...parla ai tifosi: il messaggio " Ciao a tutti, penso che sia il momento adatto per esprimermi, dopo questo lungo periodo di silenzio. Innanzitutto, un riassunto della mia stagione, un anno ...Sicuramente si aspetterà il ritorno di Fagioli che ha confermato di essere un giocatore su cui puntare per il futuro, mentre di più difficile gestione sembra la situazione diche in questa ...

Juve, Pogba rompe il silenzio: 'Ho imparato molto, ora sto bene mentalmente e aiuterò il club' Calciomercato.com

Dopo l'infortunio, Paul Pogba torna a parlare e lo fa facendo chiarezza sul suo futuro con la maglia della Juventus ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...