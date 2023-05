Juve-Giuntoli sempre più vicino | settimana prossima decisiva

(Di domenica 21 maggio 2023) Lantus potrebbe presto accogliere Cristianopotrebbe essere quellaLantus potrebbe presto accogliere Cristianopotrebbe essere quella. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Ds èpiùai bianconeri e l’incontro con De Laurentiis potrebbe definitivamente liberarlo. Già si parla del lavoro che dovrà fare tra rinnovi, conferme, addii e tutte quelle situazioni in bilico nella rosa.

... ha ormai deciso di cambiare aria e De Laurentiis si è già mosso incontrando personalmente Thiago Motta , che potrebbe arrivare da Bologna assieme a Sartori , a sua volta erede designato di. ...In taglio basso a sinistra spazio alle strategie dei bianconeri: 'si cambia'. Il 'Corriere ...parla del del gelo tra Spalletti e De Laurentiis.'Tuttosport' incentra la sua prima pagina su,...E' tempo di futuro per la Juventus, che dopo aver chiuso questa stagione dovrà rinnovare gran parte del suo organico. I bianconeri di Allegri devono cercare di dare il massimo in queste gare che ...

Calciomercato Juve, scelta a sorpresa su Allegri con Giuntoli Calciomercato.com

Il nostro limite e non aver vinto molte partite contro squadre più affrontabili, ora pensiamo alla Juventus. Noi vogliamo essere competitivi ... a sua volta erede designato di Giuntoli. Il Napoli ...Il primo sembrava ormai avviato a un rinnovo (via Pec) con il Napoli, il secondo ha un contratto pesantissimo di altri due anni con la Juve. Invece è tutto in discussione con la clamorosa ipotesi del ...