Juve | caso Szczesny | Della Valle della Gazzetta sbugiarda Allegri - Top News

La critica, seguita ai fatti dell'eliminazione delladall'Europa League e alla vigilia della sfida in campionato contro l'Empoli, è stata confutata anche dal mondo giornalistico. In particolare, ...C'è attesa, infatti, per capire quale sarà la decisione della Procura Federale in merito al... Intanto, però, nel corso delle ultime settimane anche le voci di mercato in casahanno ...Ma in ognila questione non finirà domani, perché nel frattempo la procura della Federcalcio ha deferito il club per la 'manovra stipendi'. Lae gli allora dirigenti saranno così chiamati a ...

Juve deferita per il caso stipendi: a giugno il processo Corriere dello Sport

Si tratterebbe di un clamoroso colpo di scena quello che riguarda il futuro dell'attuale ds del Napoli: altro che Juventus ...Dopo il caso plusvalenze, arriva quello stipendi. La Juventus dovrà affrontare un secondo processo dal quale rischia di uscire con una penalizzazione.