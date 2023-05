Juve | Allegri | “Per quanto mi riguarda resto al 100%”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 21 maggio 2023) "Ho parlato con la proprietà" "Ho un contratto di due anni e rimango alperla mia scelta, poi io decido per me e non per gli altri". Lo dice il tecnico dellantus, Massimiliano, alla vigilia del match in trasferta contro l'Empoli. Con la proprietà "ho parlato e ho espresso i miei pensieri come faccio sempre. Quotidianamente mi confronto con Calvo e Scanavino. Parlare del futuro in questo momento non ha senso, abbiamo tre partite importanti. Sul campo dobbiamo lasciare lantus tra le prime quattro".