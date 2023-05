Juve | Allegri | 'Ho parlato con la proprietà e ho espresso i miei pensieri Resto al 100% | ma decido solo per me'

... con Massimilianofinito nuovamente sul banco degli imputati e la cui conferma sulla panchina bianconera è tornata in discussione. L'allenatore della, alla vigilia della gara del '...L'eliminazione in Europa League potrebbe determinare in maniera decisiva il futuro disulla panchina della Juventus . Il tecnico livornese, infatti, ancora sotto contratto con i bianconeri ...22 Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, nei primi colloqui con la proprietà dellaGiuntoli avrebbe garantito la sua stima per

Calciomercato Juve, scelta a sorpresa su Allegri con Giuntoli Calciomercato.com

La Juventus si prepara per la sfida contro l' Empoli dopo l'eliminazione in Europa League per mano del Siviglia. I bianconeri devono puntare a conquistare più punti possibili in queste ultime 3 giorna ...Tra poco Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia della ... e sarebbe comunque un risultato importante visto gli ultimi due anni in cui la Juventus è arrivata due volte quarta". ...