Juve Allegri | dobbiamo andare ad Empoli e togliere le scorie della partita col Siviglia

(Di domenica 21 maggio 2023) Maxnon pensa alla possibile penalizzazione in arrivo domani per la. “In questo momento non ci ho neanche pensato”. Il tecnico bianconero pensa alla sfida in Toscana. “Domaniadper tornare alla vittoria eledi giovedì col. Poi vedremo.continuare a fare bene, matematicamente ci servono 3 punti per essere dentro le prime 4, al netto di quello che succede fuori. Psicologicamente cambia? Ormai siamo abituati a tutti, l’importante è concentrarsi e volere il secondo posto. Poi punti non punti, non cambia niente…essere forti, lo siamo stati tutti l’anno. Tutto il gruppo ha lavorato in un certo ...

Ultime partite da completare in questa stagione per la Juventus. Poi si potrà davvero iniziare a pensare al futuro. La formazione bianconera di Massimilianoè chiamata a dare il massimo in questi ultimi impegni di serie A. Dopo aver fallito l'accesso alla finalissima di Europa League adesso l'obiettivo è quello di riuscire a conquistare sul campo ...Le proposte non sarebbero allettanti, al momento, complice la stagione poco positiva giocata sotto la guida di. Il tecnico livornese potrebbe restare ma il Napoli starebbe pensando a lui e ad ...Prima il presente e poi il futuro. In casa Juventus si deve cercare di scrivere delle pagine importanti della storia del club. La squadra di Massimilianoè chiamata a reagire dopo l'eliminazione dall'Europa League. Il ko contro il Siviglia ha messo fine ai sogni di trionfo dei bianconeri e anche alla possibilità di approdare alla prossima ...

Allegri, Empoli-Juventus: il futuro, la sentenza e la risposta a Szczesny Tuttosport

Le frasi dette da Massimiliano Allegri in conferenza stampa hanno scatenato molti commenti da parte dei tifosi juventini sui social.La partita Empoli - Juventus di Lunedì 22 maggio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 36ma giornata di Serie A 2022- ...