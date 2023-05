(Di domenica 21 maggio 2023) Summit dei G7, Roma entra nella coalizione per addestrare i piloti ucraini. Faccia a faccia Meloni-Macron: pressioni sull’Fmi per aiutare la Tunisia

Jet a Zelensky, c’è anche l’Italia La Stampa

La guerra in Ucraina giunge al giorno 452. Mentre il Papa affida al cardinale Zuppi la missione di pace, il presidente Zelensky è in Giappone per partecipare al vertice del G7 di Hiroshima. "Oggi la p ...Atterra in Giappone dopo un lungo viaggio dal suo Paese in guerra e una tappa cruciale in Arabia Saudita per arringare la Lega Araba, il presidente combattente dell’Ucraina. E alla ...