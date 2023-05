Italia Uno | in esclusiva la finale degli Internazionali d’Italia Medvedev-Rune

(Di domenica 21 maggio 2023) Oggi, domenica 21 maggio, su1, inin chiaro dalle ore 16.00, laBNL d’» di tennis tra Daniile Holger. Dallo spettacolare scenario del Foro Italico l’ultimo atto, quello più atteso del torneo: da una parte il russo, che dopo aver sconfitto Tsitsipas in semiè approdato per la prima volta inin un Masters 1000 sulla terra battuta e dall’altra il daneseche in semiha battuto in tre set Ruud e ha raggiunto la sua primaa Roma. La telecronaca della sfida è affidata a Giampaolo Gherarducci, con il commento tecnico di Francesca Schiavone, prima ...

Gli ambientalisti - che avevanostriscione per la campagna 'non paghiamo il fossile' - hanno ... Secondo la Banca d', per di più, una casa su quattro è a rischio alluvione in, con danni ...Si conoscevano ed erano amici da prima ma poi hanno capito che provavano qualcosa di più l'per ... Tra questi c'è ovviamente l'dove la soap ogni giorno fa il record di ascolti tra share e ...Il tecnico campione d'sta trascorrendo alcune settimane burrascose all'indomani della ... Un incrocio strano,scenario incerto, che vede Allegri protagonista di oggi e di domani. Almeno ...

Il tris di finali spalanca all'Italia uno scenario da padrona d'Europa La Verità

L'evento si è svolto nella serata di sabato 20 maggio, trasmesso da tutte le piattaforme di Radio Italia, nonché da Sky, Now e TV8 (dove ha ottenuto una media di 541.000 telespettatori per uno share ...«Da tempo giravamo in tondo all’idea di fare qualcosa con la Gialappa’s, uno show di intrattenimento generalista», spiega la Executive Vice President Programming Antonella D’Errico. Fabrizio Ievolella ...