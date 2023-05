Italia | Gravina | “Vogliamo fare bella figura alle Finals di Nations League”

(Di domenica 21 maggio 2023) “Lediappresentano qualcosa di importante con la seconda qualificazione consecutiva per l’fra le prime quattro di Europa, dopo un girone difficilissimo, incontrando anche squadre di altissimo livello”. Queste la parole del presidente della Figc, Gabriele, al convegno Il calcio è di tutti a Coverciano, parlando della Nazionale: “Adesso inizieremo con la semifinale del 15 giugno contro la Spagna e ce la giocheremo perché è nostra intenzioneall’interno di questa competizione che consideriamo di spessore e di grande valore internazionale”. SportFace.

...aver concesso la 'grazia' lo scorso aprile a Romelu Lukaku cancellando la sua squalifica nel ritorno del derby d'di Coppa tra Inter e Juventus, ecco una nuova richiesta ricevuta da. ...... Palazzo, aula "Gioffredo" (1° piano), Via Monteoliveto 3, 80134 Napoli Comitato ... B - L'importanza della valutazione di impatto delle politiche pubbliche e delle regolazioni in. Ne ......Roberto(Movimento 5 Stelle) alla guida della coalizione di centrosinistra e il primo cittadino di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti (Forza) per la ...

Italia, Gravina: "Nations League Vogliamo fare bella figura" Corriere dello Sport

Italia, le parole del presidente Figc Gabriele Gravina: "Vogliamo fare bella figura alle Finals di Nations League" ...Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a Coverciano per presenziare la fase finale del torneo 'Il calcio è di tutti'. "Dobbiamo impegnarci a valorizzare al meglio i nostri vivai e ...