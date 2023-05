Italia-Brasile oggi in tv | Mondiali Under 20 | programma | orario d’inizio | come vederla

(Di domenica 21 maggio 2023) Il Mondiale20 è iniziato nella giornata di ieri, sabato 20 maggio, con quattro differenti gare. Non c’è stato nessun pareggio. Gli USA hanno agevolmente superato l’Ecuador, il Guatemala ha perso per 0-1 contro la Nuova Zelanda mentre le Isole Fiji sono state asfaltate dalla Slovacchia per 0-4. A giocare, tra le differenti partite appena elencate, c’è stata anche la Nazionale del paese ospitante: l’Argentina. La squadra si è imposta per 2-1 sull’Uzbekistan, iniziando al meglio questo cammino. Ma anche, domenica 21 maggio, si proseguirà con la manifestazione. L’attuale Mondiale, vogliamo ricordarlo, andrà in scena fino all’11 giugno. 24 le compagini partecipanti e tra queste c’è anche l’. E ci concentreremo proprio sugli Azzurrini che quest’esordiranno all’interno del torneo. Una partita ...

Domenica 21 maggio Gruppo C Ore 20:00, Israele - Colombia Ore 23:00, Senegal - Giappone Gruppo D Ore 20:00, Nigeria - Repubblica Dominicana Ore 23:00, Italia - Brasile Lunedì 23 ... C'è anche la Nazionale italiana nel gruppo D, quello del favorito: la prima partita, proprio contro i verdeoro, sarà trasmessa domenica 21 maggio in diretta da Rai 2 dalle 23 italiane (18 ...

Inizia l'avventura mondiale della Nazionale under 20. L'Italia allenata da Carmine Nunziata debutta in Argentina sul campo di Mendoza: la prima partita è la super sfida contro il Brasile.