Italia-Brasile oggi in tv | data | orario e diretta streaming Mondiale Under 20 2023

(Di domenica 21 maggio 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, la prima giornata del20 di calcio. La gara, valevole per il Gruppo D della competizione argentina, metterà di fronte gli azzurrini di Carmine Nunziata contro i sudamericani. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 maggio alle ore 23:00 e sarà visibile su Rai2 ed anche in maniera gratuita sul sito ufficiale Fifa. Sportface però, vi offrirà unatestuale del match. LATESTUALE RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

... con quattro partite di Serie A e tutti gli altri maggiori campionati europei ma senza dimenticare anche il Mondiale Under 20 che vede scendere in campo l'contro il. Il basket vive il ...... Alberto Rimedio - In studio: Claudio Marchisio, Carolina Morace, Lia Capizzi e Anna Quiles ore 22:55 - RAIDUE HD: Calcio: Campionati Mondiali Under 20 2023(diretta) da Mendoza [......00 Blooming - Aurora 21:00 Guabira - Wilstermann 21:00SERIE A Santos - Palmeiras 02:00 ...30 Spagna U17 - Slovenia U17 16:30 Olanda U17 - Inghilterra U17 20:00 Serbia U17 -U17 20:00 ...

LIVE Italia-Brasile, Mondiali calcio U20 in DIRETTA: azzurri senza paura con Baldanzi, Casadei e Pafundi OA Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Con le Nazionali maggiori a riposo, gli occhi sono tutti puntati sul Mondiale Under 20 per i quali l'Italia è stata sorteggiata nel Gruppo D insieme a Brasile, Nigeria e ...