Isola dei Famosi 2023 | la verità sull’avvistamento degli UFO | ecco cosa sarebbero

(Di domenica 21 maggio 2023) Da quando è iniziata la nuova edizione dell’dei, i naufraghi sostengono di aver visto strane luci in cielo. E non solo perché più di qualcuno ha parlato di scie luminose, scritte di notte e persino insetti fluorescenti. Insomma, veri e propri fenomeni paranormali che hanno spaventato buona parte del gruppo. Ma si tratta davvero di UFO? I telespettatori sono convinti che la fame stia giocando brutti scherzi ai concorrenti, ma lasarebbe un’altra.dei: nuovi avvistamenti paranormali Solo qualche settimana fa alcuni naufraghi dell’deihanno segnalato la presenza di strani insetti luminosi, qualdi assolutamente diverso da una lucciola sia per forma che per ...

... e vari quiescenti: Vesuvio, Campi Flegrei, Colli Albani, Lipari, Ischia, Vulcano, Pantelleria, Panarea eFerdinandea In epoca romana, quel Dio che forgiava le armi per gli altriall'...Nikita Pelizon , la vincitrice della settima edizione del Gf Vip , pronta ad avventurarsi in Honduras tra i naufraghi dell 'Famosi (nella puntata che andrà in onda domani sera su Canale 5) ha sorpreso tutti, annunciando in lacrime un pausa dai social. Gf Vip, Nikita in lacrime dopo essere stata travolta dalle ...... ex sindaco di Pantelleria ed attuale presidente del Parco Nazionaledi Pantelleria, che si è ... fascio comunista', con l'aggravante di avere attribuito alla persona offesafatti determinati ...

"Isola dei Famosi", il compleanno di Alessandra finisce male: lite per le ciambelle TGCOM

Nikita Pelizon, la vincitrice della settima edizione del Gf Vip, pronta ad avventurarsi in Honduras tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi, ha sorpreso tutti: "Ho deciso di dedicarmi un po’ di tempo lo ...JOZEF CZAPSKI, ''LA TERRA INUMANA'' (ADELPHI, pp. 460 - 28,00 euro - Traduzione di Andrea Ciccarelli e Tullia Villanova). (ANSA) ...