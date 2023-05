Io alla Juventus? | la clamorosa risposta di Luciano Spalletti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023)adesso parla del suo futuro. Molto probabilmente le strade del tecnico toscano e quelle di De Laurentiis si separeranno. E nell'ultima conferenza stampa il tecnico azzurro ha parlato di cosa lo attende in queste settimane che seguono la vittoria dello scudetto. A chi gli chiede se possa essere concreta l'ipotesi di seguire il ds Giuntoli, ladiè chiara: "IoJuve? Ogni annomia età devo rifare l'inventario di quello che mi gira per il cervello. Posso parlare solo del prossimo e sono già appagato". Poi un messaggio diretto al presidente De Laurentiis: "Non so cosa voglia dire ‘tarpare le ali', dovete chiederlo al presidente. Non è una cosa inerente a quello che ci siamo detti quella sera a ...