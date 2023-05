Inzaghi | sbagliato parlare di ‘turnover’ | ultimi mesi insegnano

Leggi su inter-news

(Di domenica 21 maggio 2023) In vista del doppio impegno che l’Inter avrà questa sera contro il Napoli in Serie A e mercoledì in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, si valutano le sue possibili scelte di formazione (vedi articolo). Parlando anche di turnover. Una parola, però, che le ultime settimane hanno dimostrato essere inesatta. VENTIDUE TITOLARI – Simoneprepara le sue scelte per Napoli-Inter di questa sera, tenendo bene in mente il quadro complessivo della situazione. Che da una parte vede la necessità di mettere in cascina i punti mancanti per la qualificazione alla prossima Champions League. Dall’altra vede l’importante impegno di mercoledì sera contro la Fiorentina che vale la conquista della Coppa Italia. Di cui, peraltro, i nerazzurri sono i detentori. Tanti i cambi nella mente di Simonerispetto al derby dello scorso mercoledì contro il Milan, ...