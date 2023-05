Inzaghi | ' L' espulsione? Ingenuità pagata a caro prezzo Orgoglioso di 5 finali in due anni'

Gli azzurri hanno battuto la squadra di Simonegrazie alle reti di Anguissa (67'), Di Lorenzo (82') e Gaetano (94'). Ai nerazzurri, in 10 dal 41' a causa dell'di Gagliardini , non ......nel primo tempo avevamo sofferto il giusto e nel secondo abbiamo pagato l'ingenuità dell'... Così Simonea Dazn analizza la sconfitta per 3 - 1 in casa del Napoli ...All'uscita dal campo la reazione diè stata ...

Gagliardini agghiacciante, a Napoli l'espulsione più sciocca dell ... Fanpage.it

Simone Inzaghi ha analizzato la sconfitta ai microfoni di Dazn. “C’è grande rammarico. Avevamo sofferto il giusto nel primo tempo, senza concedere troppo al Napoli. Nel secondo tempo sapevo che ...A Istanbul non partiremo battuti, ma prima c’è la Fiorentina” “C’è grande rammarico, purtroppo abbiamo commesso un’ingenuità con l’espulsione che abbiamo pagato a caro prezzo”. Inzaghi mastica amaro ...