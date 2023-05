Inzaghi | «Inter | commessa un’ingenuità! Rammarico ma nulla da rimproverare»

(Di domenica 21 maggio 2023)vistato da Dazn al termine di Napoli-, parla della prestazione dei suoi ragazzi, usciti sconfitti dalla sfida di campionato. Di seguito le dichiarazioni del mister nerazzurro.– Simoneanalizza la situazione dell’dopo la sconfitta subita a Napoli: «C’è grandeperché avevamo fatto la partita. Nel primo tempo abbiamo sofferto il giusto, senza concedere troppo al Napoli. Un pochettino di palleggio lo avevamo lasciato a loro. Nel secondo tempo sapevo che avremmo avuto più spazi. Purtroppo abbiamo commesso un’ingenuità nell’occasione dell’espulsione che abbiamo pagato a caro prezzo. Ai ragazzi non hodaperché abbiamo fatto una partita in dieci contro il Napoli. Nel ...

Simone, allenatore dell', ha parlato a DAZN al termine della partita persa contro il Napoli Simone, allenatore dell', ha parlato a DAZN al termine della partita persa contro il ...... meglio di Correa, ma nel finale cala come tutti5,5: ignora le avvisaglie su Gagliardini e lo paga a caro prezzo. Per il resto la suatiene in inferiorità numerica fino al tracollo ...Così Simonea Dazn analizza la sconfitta per 3 - 1 in casa del Napoli ...

L’Inter è infatti stata costretta a giocare in dieci uomini per quasi 60 minuti di gara. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, hanno parlato sia Luciano Spalletti – allenatore del Napoli – che ...Inzaghi mastica amaro dopo il ko in casa del Napoli ... Del futuro se n’è parlato poco – ha risposto il tecnico dell’Inter al microfono di ‘Dazn’ – Mi rende molto felice la fiducia del club, però ci ...