Inzaghi | assoluta priorità alla Coppa Italia Chiari segnali dal Napoli

Leggi su inter-news

(Di domenica 21 maggio 2023) Simoneha datopartita dicontro la Fiorentina. Non solo la formazione è stato un segnale, anche le scelte durante la partita finita poi per 3-1 per gli avversari. SCELTE – C’è una finale ditra pochi giorni, ladi Simoneè stata chiara quest’oggi e più che legittima. La formazione era la seconda, addirittura 8 giocatori di movimento su 10 non erano i titolari di martedì in Champions League contro il Milan. I soli presenti sono stati Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Andrè Onana in porta. Il resto dei giocatori ha avuto poco spazio durante l’anno, tra questi figura Roberto Gagliardini, Kristjan Asllani e Raoul Bellanova. La formazione non è ...