Investire | Buoni fruttiferi o Btp? Ecco differenze e benefici

(Di domenica 21 maggio 2023) In un momento di forte inflazione ed incertezza le persone che hanno da parte qualche risparmio stanno pensando a come investirlo affinchè questo sia al sicuro e, soprattutto, non perda valore nel tempo causa inflazione. Tra le persone c’è molta confusione traPostali e oggi, con questo articolo, vogliamo fare un pò di chiarezza anche per aiutare a capire qual’è il migliore da scegliere secondo le proprie esigenze. Qual è la differenza traPostali: chi li emetteo Titoli di Stato?le principaliIl Buono Fruttifero Postale è oggi uno dei prodotti finanziari più apprezzati dagli italiani e, sostanzialmente è un titolo di debito emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti ...