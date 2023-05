(Di domenica 21 maggio 2023)copertina– credito Bleecker StreeLo vediamo al Cinema accanto a due straordinarie attrici e vere e proprie dive quali Toni Collette e Monica Bellucci, il bravoSignorini. La pellicola della quale stiamo parlando è “Mafia Mamma”. Oggi è un applaudito attore ma lui si sente maggiormente un regista. Di questo e di molto altro ancora ci ha parlato il meraviglioso artista., presentati ai nostri lettori con pregi, vizi e virtù… Di vizi penso di averne pochi: ecco forse giusto le sigarette, ma una volta erano di più. Giudicarmi per i pregi lo lascio agli altri. Qualcuno lo avrò sicuramente. Mentre per le virtù certamente la pazienza. Oggi sei al Cinema con la pellicola internazionale “Mafia Mamma” dove hai recitato accanto a due dive come Monia Bellucci e Toni ...

Quando ho chiesto l'al professore nonché avvocatoCelotto ero certo di ricevere silenzio o, in caso affermativo, di raccogliere un suo rifiuto. E invece mi ha dedicato quasi un'ora del suo tempo, ...Paola Barale ammette: 'Il mio libro è un atto d'amore verso di me e verso chi lo leggerà' Nella lungarilasciata al settimanale diSignorini, la showgirl, dopo aver fatto una ...L'80enne ha preferito declinare l'invito diSignorini ma in realtà nella sua lunga carriera ... In una recenterilasciata al settimanale Nuovo , Jasmine Carrisi ha spiegato che prima ...

Intervista ad Alfonso Perugini, da dietro a davanti alla macchina da presa L'Opinionista

Lo vediamo al Cinema accanto a due straordinarie attrici e vere e proprie dive quali Toni Collette e Monica Bellucci, il bravo Alfonso Signorini. La ...Ha trionfato nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Una vittoria che non era poi tanto scontata in quanto Nikita Pelizon è arrivata in finale ...