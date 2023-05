Internazionali | Medvedev re di Roma

(Di domenica 21 maggio 2023) Daniilè il nuovo campione degliBNL d'Italia. Si era presentato con zero vittorie in tre partecipazione a, una sola finale giocata sulla terra e un solo titolo ...

Daniilè il nuovo campione degliBNL d'Italia. Si era presentato con zero vittorie in tre partecipazione a Roma, una sola finale giocata sulla terra e un solo titolo conquistato su ...Trionfo di Daniilaglid'Italia 2023. Il russo, che da lunedì tornerà numero 2 al mondo, ha battuto il danese Holger Rune con un doppio 7 - 5 in un'ora e 42 minuti di gioco. "La mia vittoria ...Rune 7 - 5 7 - 5 Daniilè da temere anche sulla terra battuta! Il russo vince gliBNL d'Italia battendo con un doppio 7 - 5 in finale Holger Rune e prendendosi la rivincita ...

Diretta ATP Roma: Medvedev vince gli Internazionali! Rivivi la diretta Corriere dello Sport

Il campione del Masters 1000 di Roma 2023 è Daniil Medvedev. Il russo ha sconfitto in finale il danese Holger Rune 7-5, 7-5. Per Medvedev è la prima vittoria in carriera sulla terra rossa, e anche il ...Roma, 21 mag. (askanews) - Daniil Medvedev è il nuovo campione degli Internazionali BNL d'Italia. Si era presentato con zero vittorie in tre partecipazione a Roma, una sola finale giocata sulla terra ...