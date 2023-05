Internazionali d’Italia | Medvedev vince a Roma | “Ho sempre creduto in me stesso”

Il tennista russo trionfa e raggiunge la prima vittoria, per di più in un Master 1000, sulla terra battuta. Battuto Holger Rune con un doppio 7 - 5 Daniil Medvedev trionfa aglie raggiunge la prima vittoria, per di più in un Master 1000, sulla terra battuta oltre che il ventesimo titolo della sua carriera, il primo su terra battuta. Il russo, che ...Il russo Daniil Medvedev vince la finale degliBNLcontro il danese Holger Rune. La finale, posticipata per pioggia per due volte , alla fine ha premiato Medvedev che si è imposto con il punteggio di 7 - 5, 7 - 5. Grazie a ...ROMA " Non è la sua superficie prediletta e proprio per questo Daniil Medveded non dimenticherà mai questi. Al Foro Italico il 27enne moscovita conquista il sesto Masters 1000 della carriera, il primo sul rosso: la finale contro Holger Rune, slittata a causa della pioggia grande ...

Tennis, Internazionali d'Italia: Medvedev conquista Roma contro Rune RaiNews