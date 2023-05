Internazionali d’Italia | il Centrale avrà la copertura | l’annuncio di Cozzoli

(Di domenica 21 maggio 2023) (Adnkronos) – “Ora che tutto sta per concludersi è giunto il momento di fareche da anni tutti aspettavano: il. Arriverà la. Il progetto di fattibilità è stato aggiudicato”. Questodel presidente e ad di Sport e Salute Vitodurante la conferenza stampa conclusiva deglidi tennis 2023. “E’ un progetto avveniristico che renderà ildel Foro fruibile 365 giorni all’anno. Nella stessa filosofia che stiamo adottando per lo Stadio Olimpico, quindi non solo per il tennis, ma anche per quello e sappiamo quanto sia attesa quest’opera e quanto sarebbe servita nell’edizione che sta per terminare. Ilsarà dunque multitasking, multidisciplinare, ...

Andy Murray, sconfitto in tre set a Roma da Fabio Fognini nel primo turno degliBNLe poi battuto 6 - 3 6 - 0 da Stan Wawrinka nel secondo turno del Challenger di Bordeaux, ha ...... problemi assortiti, partite terminate alle ore piccole, hanno scortato l'attesissima finale degliBNL2023. Oggi, alle ore 16, su un Campo Centrale c he ha finalmente ...Interviste Tennis Non solo cemento. Elena Rybakina ha siglato il primo trionfo sulla terra battuta agliBnl, superando in finale l'ucraina Anhelina Kalinina , che si è dovuta ritirare nel corso del secondo set per via di un problema fisico. La kazaka ha festeggiato la conquista ...