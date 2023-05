Internazionali d’Italia | finale maschile tra Medvedev e Rune | numeri e curiosità

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 21 maggio 2023) Roma – Daniil, numero 3 del mondo, e Holger, numero 7. Saranno loro a giocarsi il titolo agliBNLha superato in semiStefanos Tsitsipas, centrando l’ottavo successo in dodici confronti diretti complessivi, il secondo su tre disputati sulla terra rossa. Eppure questa non è la sua superficie preferita. In carriera, a Roma aveva giocato tre volte e perso sempre all’esordio prima di questa edizione. Quest’anno ha centrato laperdendo solo un set in cinque partite. Con la vittoria su Tsitsipas è arrivato a 38 successi totali, il diciannovesimo nei Masters 1000 nel 2023. Ha così raggiunto la nonain questa categoria di tornei (5-3 il bilancio), la 33ma in totale nel circuito ATP (19-13 il ...