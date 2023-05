Internazionali d’Italia | Elena Rybakina | “Essere la numero uno è meraviglioso”

(Di domenica 21 maggio 2023) Roma – La nuova Regina deglial Foro Italico è. Il torneo femminile di tennis 2023 è terminato ieri sera e ha eletto la vincitrice. La kazaka ha battuto l’ucraina Anhelina Kalinina,47 al mondo. La sesta al mondo oggi è anche la prima della competizione Masters 1000 romana e lo è grazie al punteggio di 6-4, 1-0, quando al secondo set proprio la Kalinina si è dovuta ritirare per un problema alla coscia sinistra: “Ho sentito male e stavo così già al termine dei quarti di finale – ha detto come riporta il sito web degli– sono soddisfatta del mio spirito combattivo. Posso vincere nonostante le difficoltà, mi spiace per la finale”. “Diventare la1 al mondo è il mio sogno – ha ...

Una finale atipica, affascinante, tra due delle più intriganti personalità del circuito. Considerando che mancano gli italiani e i primi due giocatori al mondo (Djokovic e Alcaraz), Rune - Medvedev è ...Il tennista danese, con il successo contro Ruud, diventa i l più giovane giocatore a raggiungere la finale degliBNLdal 2006 , quando arrivò in finale il diciannovenne Rafael ...Le parole del russo dopo la qualificazione alla prima finale in carriera a Roma Quasi sembra un paradosso, la presenza di Daniil Medvedev alla seconda domenica degliBNL. Il russo non raggiungeva una finale sul rosso del 2019 (l'unica della carriera proprio quel giorno a Barcellona ), e addirittura non aveva mai vinto a Roma. Ha imparato ...