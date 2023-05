Internazionali d’Italia 2023 | Rybakina si prende la finale | Kalinina si ritira nel secondo set

Leggi su sportface

(Di domenica 21 maggio 2023) Elenavince gli. La kazaka batte inlaapprofittando del ritiro dell’ucraina nelset per un problema fisico. 6-4 1-0 il punteggiodopo neanche un’ora di gioco. Torneo sornte diche, dopo essere uscita alturno sia a Madrid che a Stoccarda, da settimana prossima sarà numero 4 del ranking Wta. Grande delusione perche partiva come testa di serie numero 30 e ha battuto da sfavorita Keys in ottavi, numero 19, Haddad Maia in quarti, numero 12, e Kudermetova, numero 11, in semi. La kazaka si candida quindi ad essere una delle principali favorite per il Roland Garros ...