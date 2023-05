Internazionali d’Italia 2023 | Medvedev | “Il titolo? Non pensavo sarebbe successo qui”

Leggi su sportface

(Di domenica 21 maggio 2023) “Nonsarei mai stato in grado di vincere qui. Devo essere onesto, gli slam hanno sempre un posto speciale quindi lo US Open resta la vittoria più importante. Ma questi è speciale perché non, quasi non ci credo ancora, di poter essere in grado”. Le parole di Daniilche con lo score di 7-5 7-5 ha superato Holger Rune nella finale degliBNL. “Ho trovato il modo di avere più tempo per colpire la palla e non lo dico per via degli sponsor, ma da inizio stagione le nuove corde mi hanno aiutato a trovare più profondità e le scarpe mi hanno aiutato negli spostamenti. È vero che sulla terra in teoria hai più tempo per colpire, ma non è così facile se come ho detto hai difficoltà a muoverti e non trovi profondità“. Diventato il primo russo ...