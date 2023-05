Internazionali d’Italia 2023 | Medvedev è il nuovo re di Roma | Rune si arrende in finale

Leggi su sportface

(Di domenica 21 maggio 2023) Daniilè ilre di. Il tennista russo supera in due set il danese Holgermediante i punteggio di 7-5 7-5 nel match valevole per ladeglie conquista il suo quinto titolo stagionale., in virtù di questo suo sesto Masters 1000 vinto in carriera, il primo in Italia, a partire da lunedì tornerà ad essere il numero due del mondo. Niente da fare, invece, perche è costretto adrsi alla maggiore esperienza del rivale. TABELLONE MONTEPREMI Dopo una lunga attesa di circa un’ora e mezza a causa dei continui rinvii per pioggia, l’ultimo atto del torneo sulla terra rossa diprende il via con entrambi i rivali ...