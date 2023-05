Internazionali di tennis | Medvedev domina Rune | a Roma il primo titolo sulla terra

...del mondo si presentava nella Capitale con zero vittorie in tre partecipazioni agli, ...volte succede che i pronostici vengano ribaltati e il risultato sono due settimane di grande...Roma, 21 mag. Daniil Medvedev e' il nuovo campione degliBNL dItalia. Si era presentato con zero vittorie in tre partecipazione a Roma, una ... Dopo due settimane di grande, messe a ...Mourinho torna superstar al Foro Italico, anche se non con tutti. Nel giorno della finale deglidivinta da Medvedev su Rune e della standing ovation del Campo Centrale , l'allenatore della Roma si è concesso poi un'incursione dietro le quinte incontrando alcuni grandi ...

Rivivi Diretta ATP Roma: Medvedev vince gli Internazionali! Corriere dello Sport

Il tennista russo, che da lunedì tornerà nº 2 del mondo, batte 7-5 7-5 Holger Rune in un’ora e 43 minuti (Eurosport IT) ROMA MOURINHO INTERNAZIONALI TENNIS – Questa mattina l’allenamento di rifinitura ...In un torneo contraddistinto dalla pioggia, non poteva non metterci lo zampino il meteo anche in una finale storica, perché dopo 19 anni non sono presenti né Nadal né Djokovic. Due scrosci di pioggia ...