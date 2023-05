Internazionali di tennis a Roma | Medvedev è il nuovo re del Foro Italico

Daniil Medvedev è il nuovo campione degliBNL d'Italia. Si era presentato con zero vittorie in tre partecipazione a Roma, una ... Dopo due settimane di grande, messe a dura prova ..."La mia vittoria agli2023 Ho sempre creduto in me stesso", ha sottolineato il russo al termine della finale dell'80esima edizione deglidi Roma. "Arrivato a Roma, mi ...E' il russo Daniil Medvedev il nuovo 'Re' di Roma. Il numero tre del mondo ha vinto gliBnl d'Italia 2023 battendo in finale il danese Holger Rune, numero 7 del torneo capitolino, in due set con il punteggio di 7 - 5, 7 - 5. Medvedev si è imposto grazie ad una maggiore ...

Diretta ATP Roma: Medvedev vince gli Internazionali! Segui la finale LIVE Corriere dello Sport

La platea internazionale di spettatori che ha invaso il Foro Italico ... Questo è il segno tangibile della passione per il tennis che pervade oggi il nostro Paese. Infine, un ringraziamento ai ...E' Daniil Medvedev il nuovo campione degli Internazionali di Roma: al Centrale, il tennista russo ha battuto Holger Rune col punteggio di 7-5, 7-5. Era previsto alle 16.30 l'inizio della finale maschi ...