Internazionali di Roma | Medvedev si prende anche la terra rossa

(Di domenica 21 maggio 2023) Daniilha trionfato agliBNL d’Italia 2023 assolutamente contro tutti i pronostici della vigilia. Lui che non aveva mai vinto una sola partita in questo torneo in precedenza! Ad ogni turno i più tra gli addetti ai lavori e non attendevano la sua caduta. E invece si è mostrato incredibilmente solido su una superficie, lache non aveva mai amato. Anzi, per di più regolando sia gli specialisti – vedi Tsitsipas – che l’astro nascente Holger Rune. Chapeau Danilone! Glidisono oggi – non era mai accaduto prima tra gli uomini – un po’ “zaristi“: Daniilè il primo russo della storia del tennis maschile (di donne sono pieni gli albi!) a vincere il Mille italiano. Ci era andato vicino Andrej ?esnokov, ma si era ...

Edizione record per gli Internazionali di Roma: impatto per quasi 500 milioni Il Sole 24 ORE

ROMA. Daniil Medvedev ha battuto Holger Rune 7-5 7-5 in finale e vinto gli Internazionali d'Italia, il suo primo trofeo in un torneo sulla terra battuta, portando a casa un sontuoso montepremi e ...