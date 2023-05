Internazionali BNL d’Italia 2023 | Medvedev | “Mi sorprende vincere un Masters 1000 sulla terra”

(Di domenica 21 maggio 2023) “Io voglio sempre credere in me stesso e fare del mio meglio, miun torneoperchè odiavo questa superfice. Ma dopo Montecarlo non stavo così male, avevo perso con Rune che aveva giocato meglio ma a Roma mi sono sentito molto bene e sono davvero contento di aver battuto tutti gli avversari più difficili”. Così Daniilcommenta a caldo la vittoria agliBNL, grazie al successo ottenuto in finale contro Holger Rune. “Oggi era una partita difficile, tutti e due eravamo nervosi sbagliando colpi facili. Sul finire del primo set ho fatto il salto di qualità, poi nel secondo lui è salito di livello e io ho provato a fare lo stesso. Poi è stata una bella partita”, ha ...

Il campione del Masters 1000 di Roma 2023 è Daniil Medvedev. Il russo ha sconfitto in finale il damese Holger Rune 7 - 5, 7 - 5.Ci siamo, è il giorno della finale deglid'Italia . Daniil Medvedev , numero 3 del mondo, e Holger Rune , numero 7, si sfidano sul campo Centrale del Foro Italico per il titolo del Masters 1000 di Roma. Segui la sfida in ...Daniil Medvedev vince glid'Italia battendo in due set Holger Rune. Il russo trionfa al Foro Italico in meno di due ore grazie a un doppio 7 - 5 che manda ko il ventenne danese. Medvedev con 19 vincenti e 21 ...

Diretta ATP Roma: Medvedev vince gli Internazionali! Segui la finale LIVE Corriere dello Sport

