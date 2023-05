Internazionali BNL d’Italia 2023 | il montepremi e il prize money ATP a Roma

(Di domenica 21 maggio 2023) Ile ildegliBNL, per quanto concerne il torneo maschile in quel di(10-21 maggio). La capitale italiana offrirà, come di consueto, uno dei più prestigiosi eventi sportivi dell’anno, garantendo la possibilità di apprezzare molteplici tra i più cristallini talenti del tennis internazionale. Non ci sarà uno dei re degli IBI, ossia Rafael Nadal, frenato da una condizione non ottimale, così come Matteo Berrettini, anch’egli alle prese con dei guai fisici. Vi saranno invece atleti del calibro di Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev e Holger Rune. Dopo il trionfo di Djokovic nel 2022, chi sarà il nuovo eroe del Foro? TABELLONE ...

Il danese Rune ko in finale (Fotogramma/Ipa) E' il russo Daniil Medvedev il nuovo 'Re' di Roma. Il numero tre del mondo ha vinto glid'Italia 2023 battendo in finale il danese Holger Rune, numero 7 del torneo capitolino, in due set con il punteggio di 7 - 5, 7 - 5. Medvedev si è imposto grazie ad una maggiore ...Roma, 21 mag. Daniil Medvedev e' il nuovo campione deglidItalia. Si era presentato con zero vittorie in tre partecipazione a Roma, una sola finale giocata sulla terra e un solo titolo conquistato su questa superficie ad inizio carriera ...Le parole di Daniil Medvedev che con lo score di 7 - 5 7 - 5 ha superato Holger Rune nella finale deglid'Italia 2023. 'Ho trovato il modo di avere più tempo per colpire la ...

Roma saluta l’ottantesima edizione degli Internazionali BNL e onora l'imperatore del tennis Daniil Medveded, glorificato dal Campo Centrale sold out che ha tifato per Holger Rune, ...Arriva dall’ombra, quando nessuno se lo sarebbe aspettato e conquista tutto, pubblico e trofeo: Daniil Medvedev è il nuovo campione degli Internazionali BNL d’Italia. Si era presentato con zero vittor ...